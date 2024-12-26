مصرع عامل سقط من الطابق الـ12 أثناء عمله فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى شاب مصرعه، متأثرا بإصابته، عقب سقوطه من الطابق الـ12 فى أثناء عمله ببرج سكنى، بحى الجون بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد باستقبال مستشفى الفيوم العام جثه شاب يدعى "علاء.ع ا " 16 عاما، مقيم بقرية دار السلام بمركز طاميه، ومصاب بكسر فى قاع الجمجمة ونزيف فى المخ، وتوفى فى الحال، وتبين أن ذلك نتج عن اختلال توازنه وسقوطه من الطابق الـ12، فى أثناء عمله ولا توجد شبهه جنائية، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.