اليوم السابع
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الخميس، 26 ديسمبر 2024 07:35 م
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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعى بالدقهلية

الخميس، 26 ديسمبر 2024 02:22 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعى بالدقهلية حادث - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات بالغة نتيجة حادث اصطدام دراجة نارية بحرار زراعى بطريق عزبة حسن بجوار الماكينة الزراعية بناحية مركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية.

وقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من مستشفى المنزلة إلى مأمور مركز المنزل. بوصول حادث سير ومصرع شخص وإصابة آخر.


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين المنزلة و تصادم دراجة نارية بجرار زراعى مما أسفر عن إصابة احمد محمد السيد ابو العطا 45 سنة، وأصيب بكسر بعظام الجبهه جروح بالرأس والجبه، ولقي
احمد محمد المتولى حسن، 75 سنة، مصرعه وتبين أنه مقيم العمارنة، حيث وصل المستشفى جثة هامدة د، وتم وضعها بمشرحة مستشفى المنزلة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







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