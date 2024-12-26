مصرع سيدة صدمتها سيارة ملاكى فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت سيدة مصرعها، عقب اصطدام سيارة يقودها مخرج بقناة فضائية بمنطقة الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع سيدة في حادث تصادم بالهرم، بإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن سيارة ملاكي يقودها مخرج بقناة فضائية، اصطدمت بسيدة، مما أسفر عن مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.



تم التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

