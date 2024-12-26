لندن تعلق على احتمال عودة أسماء الأسد إلى بريطانيا بعد تدهور صحتها

كتبت : نهال أبو السعود

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية ان الكرملين نفى التقارير التي تفيد ان اسماء الاسد زوجة الرئيس المخلوع بشار الأسد تسعى للطلاق بعد لجأ الزوجان الى موسكو عقب سيطرة الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام على العاصمة السورية.

وقد أشارت العديد من التقارير الإعلامية إلى أن أسماء الاسد المولودة في بريطانيا أسماء الأسد تسعى إلى الطلاق وترغب في مغادرة موسكو، وأفادت صحيفة التليجراف أنها مريضة بشدة بسرطان الدم، حيث عاد السرطان إلى الظهور بعد فترة من الهدوء وفرص نجاتها من المرض لا تتعدى الـ 50%

وعندما سئل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن هذه المزاعم ــ التي أشارت أيضًا إلى أن الأسد كان محصورًا في موسكو وجمدت أصوله العقارية ــ أصر على أنها "لا تتوافق مع الواقع".

وفقا لتقرير الاندبندنت، ولدت أسماء الأسد في المملكة المتحدة عام 1975 لأبوين من أصل سوري، ونشأت في أكتون وتركت وظيفتها كمصرفية استثمارية عام 2000 لتتزوج الأسد، الذي تدرب هو نفسه كطبيب عيون في لندن قبل أن يعود إلى سوريا بعد وفاة شقيقه الأكبر.

وكانت خضعت أسماء الأسد سابقًا من سرطان الثدي، وفي عام 2019 أعلنت أنها خالية من المرض بعد عام من العلاج وعندما سئل عن التقارير التي تفيد بأن السيدة الأسد قد تسعى للعودة إلى لندن، أشار داونينج ستريت إلى أنها لن تكون موضع ترحيب في المملكة المتحدة.

وفي إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي هذا الشهر بأن أسماء الأسد "فرد خاضع للعقوبات وغير مرحب به هنا في المملكة المتحدة"، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء: "أعتقد أننا قلنا دائمًا إننا لا نعلق على الأفراد فيما يتعلق بهذا الأمر .. ولكن على نطاق أوسع، سوف ترى أننا فرضنا عقوبات صارمة للغاية ضد عائلة الأسد والنظام السابق، والتي لا تزال قائمة"، وتشمل العقوبات البريطانية المفروضة بالفعل على عائلة الأسد حظر السفر وتجميد الأصول.

وقال مصدر على تواصل مباشر مع ممثل عن العائلة عن الحالة الصحية لـ asma assad: "أسماء تموت. لا يمكنها أن توجد في نفس الغرفة مع أي شخص بسبب حالتها" وقال مصدر آخر، الذي كان على اتصال بالعائلة في موسكو: "عندما تعود اللوكيميا، تكون شرسة. لقد كانت فرصة نجاتها 50 في المائة في الأسابيع القليلة الماضية".