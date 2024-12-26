لجنة فنية تكشف عن تلف بمحبس وراء انقطاع المياه عن مناطق بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

بعد قرار اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات لسرعة وضع الحلول الجذرية والعاجلة لمشكلة انقطاع مياه الشرب، وأثناء قيام اللجنة بالمرور الميدانى على خزان المحمودية تم اكتشاف وجود تلف فى المحبس العمومى قطر 6 بوصة بجوار الخزان.

وعلى الفور وبناء على تعليمات محافظ أسوان، تم استدعاء فرق الصيانة الفنية بإشراف المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والذى أشار إلى نجاح الجهود فى تركيب المحبس الجديد فى وقت قياسى، وتم بدء ضخ مياه الشرب وامتلاء الشبكات خلال ساعات لتغذية مناطق المحمودية والصداقة الجديدة، وأيضاً المناطق السكنية الواقعة على طريق السادات.

وأشار المهندس عبد الصبور الراوى، إلى أنه بالتوازى مع ذلك ، وتنفيذاً لتعليمات المحافظ الذى تابع لحظة بلحظة كافة الجهود والأعمال تم الدفع بسيارات وفناطيس المياه أثناء عملية تركيب المحبس الجديد للمناطق المتضررة لتلبية إحتياجات المواطنين من مياه الشرب على الوجه الأكمل.