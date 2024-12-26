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عيد الميلاد 2025.. أبرز استعدادات الكنيسة للاحتفال بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس، 26 ديسمبر 2024 12:20 م
عيد الميلاد 2025.. أبرز استعدادات الكنيسة للاحتفال بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالات عيد الميلاد المجيد
كتب: محمد الأحمدى

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فى قلب مصر النابض بالحياة، تتداخل الألوان والأصوات فى لوحة فنية بديعة ويجتمع المصريون احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، ففى هذه الأيام من كل عام تتزين الكنائس بألوان الفرح وتستقبل أحضانها جموع المهنئين من كل الأديان والطوائف، فى مشهد يجسد الوحدة الوطنية التي تميز شعب مصر العظيم.

وقال الدكتور صموئيل متياس أمين المراسم بالكاتدرائية والأمين العام لكشافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن فريق الكشافة بالكنيسة يتعاون مع مكتب وكيل البطريركية بالكاتدرائية القمص سرجيوس سرجيوس لاستخراج وترتيب الدعوات الخاصة بعيد الميلاد المجيد، حيث يكتب على الدعوة رقم البوابة، وذلك بعد تجهيزات تسبق الاحتفال بأيام فى موقع كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتجهيز المكان والطرق المؤدية له حتى يعرف كل مدعو مساره وطريقه.

وعن تجهيزات الكشافة يوم احتفال الكنيسة بقداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير 2025 أوضح أمين المراسم بالكاتدرائية والأمين العام لكشافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه يتم فتح الكاتدرائية من الساعة  السادسة مساء وتجهيز البنرات والعناوين الإرشادية للحضور، حيث يتواجد فريق الكشافة الساعة التاسعة صباحاً حيث يستطيع تسهيل حركة دخول المدعوين وتكون الكاتدرائية مقسمة أماكن خاص بالمسيحيين وأماكن لرجال الدولة وأماكن للأساقفة والقمامصة، حيث يساعد فريق الكشافة القيادات الأمنية في التأمين وتسهيل الحركة والدخول قبل القداس ويتم تجهيز أثناء الخروج طريقة مميزة وتكون أكثر سهولة ويسر ويتم ذلك بواسطة مجموعة الشباب بكنائس متعددة من القاهرة ويقودهم الأمانة العامة للكشافة الكنسية.







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