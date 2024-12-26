ضبط 427 قضية مخدرات و184 قطعة سلاح فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (427) قضية مخدرات و(184) قطعة سلاح نارى وتنفيذ (86310) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (31) قضية إتجار فى المواد المخدرة..ضُبط خلالهم (8,50 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3,360 كيلو جرام لمخدر الشابو – 2,100 كيلو جرام لمخدر الأفيون - 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة ( 37 متهم"لـ 21 منهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط (68) قطعة سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن (9 بنادق آلية - 16 بندقية خرطوش – 44 فرد محلى – 2 بندقية لى إنفلد – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .. بحوزة (68 متهم "لـ 30 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ..ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو)..وكذا ضبط (5) قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن (بندقية خرطوش - 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 5 متهمين)، وضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو") , وكذا ضبط عدد (2) قطعة سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (2 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة ( 7 متهمين"لــ 5 منهم معلومات جنائية".