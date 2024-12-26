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سعر الطماطم اليوم الخميس 26-12-2024 فى منافذ وزارة التموين

الخميس، 26 ديسمبر 2024 11:54 ص
سعر الطماطم اليوم الخميس 26-12-2024 فى منافذ وزارة التموين الطماطم - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

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يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن سعر كيلو الطماطم، اليوم الخميس، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 26-12-2024، الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

جدير بالذكر أن الوزارة، أطلقت أسواق اليوم الواحد بالمحافظات على مدار الأسابيع الماضية، وتعد نموذجًا متكاملًا لدعم التجار والمواطنين من خلال تسويق المنتجات بأسعار مخفضة للمستهلكين، إذ تقام أسبوعيًا لتوفير السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار.

وتطرح أسواق اليوم الواحد جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 30%.
 







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