سعر الخضار والفاكهة اليوم الخميس 26-12-20204 بأسواق مطروح.. الطماطم بـ4 جنيهات

مطروح- حسن مشالي

تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 26-12-20204، بمحلات وأسواق محافظة مطروح، استقراراً بعد أن تراجعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة، وتشهد إقبالاً من المواطنين على الشراء.

وتراوحت أسعار الخضراوات في المحال والأسواق والباعة الجائلين والمعارض المدعمة، كما يلي:

الطماطم تتراوح بين 4 و 6 جنيهات للكيلو.

والبطاطس بين 7 و 15 جنيها حسب نوعها.

وسعر كيلو البصل بين 15 و20 جنيها.

وكيلو الليمون الشعيري 5 جنيهات، ومتوسط سعر كيلو الليمون البلدي 50 جنيهاً.

والفلفل بين 20 و30 جنيهاً، للكيلو حسب النوع والصنف والجودة.

وسعر كيلو الخيار بين 15 و25 جنيها حسب الصنف والجودة.

وكيلو الباذنجان الكوبي بين 8 و 12 جنيها

وسعر كيلو الباذنجان العروس بين 12 و20 جنيها.

وسعر كيلو الكوسة يتراوح بين 15 و20 جنيهاً.

وكيلو البسلة من 20 لـ 30 جنيها.

فاصوليا خضراء سعر الكيلو من 15 لـ 20 جنيها.

والقلقاس سعر الكيلو 25 جنيهاً.

ويتراوح سعر كيلو البطاطا بين 7 و 12 جنيهاً.

كما تفاوتت أسعار الخضروات، حسب الجودة والحجم، من بينها الأصناف التالية:

يتراوح سعر كيلو الموز بين 15 و 25 جنيها

و البرتقال أبو صرة يتراوح سعر الكيلو بين 12 و 20 جنيها.

والبرتقال اليوسفي بين 15 و30 جنيها

والبرتقال السكري 15 جنيها للكيلو

وكيلو الفراولة بين 40 و60 جنيهاً

وهناك إقبال على الشراء من المواطنين، وتتفاوت الأسعار من مكان لأخر، حسب الجودة والصنف، في ظل المنافسة بين التجار والباعة ومنافذ بيع السلع المدعمة مثل المعرض اللوجستي التابع للمحافظة والتي تشرف عليه مديرية التموين، في تقديم أصناف بجودة وأسعار متميزة.

وكانت أسعار معظم أصناف الخضر والفاكهة، قد شهدت خلال الفترة الأخيرة، اخفاضاً ملحوظاً، خاصة الخضراوات الأساسية، خاصة الطماطم والبطاطس والبصل في متناول الجميع.

يذكر أن الأسعار في مطروح تزيد قليلا عن الأسعار بالمحافظات الأخرى، بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع من المحافظات الأخرى ومنطقة الحمام والنوبارية، لبعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، ولعدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بالمحافظة، حيث يتم جلب معظم الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.