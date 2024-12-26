اليوم السابع
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سعرها وصل 2 مليون جنيه.. منافسة قوية على لوحة سيارة "س ع د - 9" المميزة

الخميس، 26 ديسمبر 2024 11:00 م
سعرها وصل 2 مليون جنيه.. منافسة قوية على لوحة سيارة "س ع د - 9" المميزة اللوحة المميزة
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، منذ قليل، عن مزايدة على لوحة سيارة مميزة، سعرها وصل مليون 940 الف جنيه، تحمل رقم (س ع د - 9) ويتزايد عليها حتى الآن 6 أشخاص.

 

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية: 

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك. 

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول. 

3- الضغط على "كون لوحتك الآن". 

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث". 

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت. 

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.







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