اليوم السابع
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زاخاروفا: موسكو لم تقم بأى اتصالات مع فريق ترامب

الخميس، 26 ديسمبر 2024 05:00 ص
زاخاروفا: موسكو لم تقم بأى اتصالات مع فريق ترامب المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
وكالات

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نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إجراء أي اتصالات بين روسيا وفريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "لا توجد أي اتصالات مع فريق ترامب عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية".

وأكدت أنه "بعد أن يحدث تغيير السلطة (في الولايات المتحدة) وتتم التعيينات ذات الشأن، سيكون من المعقول التعليق على هذا الموضوع مبدئيا".

وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن لم تتصل بموسكو لمناقشة إمكانية زيارة كيث كيوغ، الذي يخطط ترامب لتعيينه في منصب المبعوث الخاص لشؤون أوكرانيا، أو إجراء أي اتصالات معه.







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