رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة يتفقد المرافق بمنطقة التوسعات بالامتداد الشرقى

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ مرافق (مياه - شرب - صرف - رى - طرق "فرمة")، فى المرحلة الأولى بمنطقة التوسعات المستقبلية بالامتداد الشرقي للمدينة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات ودفع معدلات العمل.

وتابع رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، في جولته، معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بمختلف المشروعات، لافتاً إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها للطرق تشمل: أعمال الحفر والردم وتشكيل الفرمة، مؤكداً على الشركة المنفذة بزيادة معدلات نسب التنفيذ والاهتمام بجودة المواصفات القياسية.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، أعمال الزراعة والتجميل بالحيين السكنيين الأول والثاني، موجهاً بتكثيف أعمال الزراعة وزيادة المغطيات والأشجار بالمناطق الخضراء والجزر بالطرق الرئيسية، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري .