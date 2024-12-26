رئيس جامعة دمنهور يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

أجرى الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور اليوم الخميس جولة بكليتي التمريض، التربية للطفولة المبكرة، للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/ 2025، وفقا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية وانتهاء الامتحانات، والجداول المُعلنة بالكليات.

استهل "ترابيس" جولته بتفقد سير العملية الامتحانية بكلية التمريض، رافقه خلال الجولة الدكتورة عبير عبد الفتاح ـ عميد الكلية، اطمأن رئيس الجامعة خلال جولته بالكلية على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، كما تابع سير الامتحانات الالكترونية بسلاسة، و تمكن الطلاب من حل الأسئلة المقالية بسهولة، مؤكداً أن تفعيل نظام الأسئلة المقالية الإلكترونية يمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤية الجامعة للتحول الرقمي، مشيدا بدور الاختبارات الإلكترونية كأحد الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية باستخدام الأجهزة الذكية، وتتميز بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقها وهو ما يسهم في تطوير العملية التعليمية، مؤكداً حرص الجامعة على مواصلة تطوير بنيتها التحتية الرقمية لتعزيز جودة التعليم.



عقب جولته بكلية التمريض، انتقل رئيس الجامعة إلى كلية التربية للطفولة المبكرة، لمتابعة سير الامتحانات بالكلية، تفقد سيادته تجهيزات الكلية والتدابير الخاصة بتوفير وسائل الراحة للطلاب، وتواجد المراقبين و الملاحظين داخل اللجان، والحفاظ على هدوء اللجان و انضباطها، مع توفير كافة الخدمات والتسهيلات للطلاب مما له بالغ الأثر في مساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

حرص "ترابيس" على التحدث مع الطلاب للاطمئنان عليهم، ونزع حالة التوتر بين الطلاب الذين يؤدون الامتحانات ليتمكنوا من أداء مهامهم، و استمع إلى ملاحظاتهم، و تأكد من توفير كافة سبل الراحة اللازمة لهم لأداء امتحاناتهم في أفضل الظروف، و كذا الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة و نظامية، مثنيا على جهود القائمين على أعمال الامتحانات، مشيدا بتعاونهم و تفانيهم في توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، كما أثنى على التزام الطلاب باتباع التوجيهات و الإرشادات الخاصة بدخول اللجان، منذ بدء الامتحانات.



خلال جولاته بالكليات؛ شدد ترابيس على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة وأن تكون الأسئلة واضحة، مؤكدا على ضرورة التواجد داخل القاعات للإجابة على استفسارات الطلاب، و توفير التأمين اللازم لمقار الامتحانات والتدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، والبدء في أعمال التصحيح و الكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة، والتأكد من دقة رصد الدرجات.

وأشاد رئيس جامعة دمنهور، خلال جولته، بالهدوء الذي شهدته امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، وعدم ضبط أية حالات تؤثر على سير الامتحانات التي مرت بهدوء منذ بدايتها تباعاً، مشيراً الي أن جامعة دمنهور اتخذت كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات وتواجد أفراد الأمن لتأمين مقار الامتحانات، وطباعة أوراق الامتحان فى نفس اليوم وعدم تداولها على أجهزة متصلة بالانترنت للحفاظ على سريتها مع تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه.



وعلى هامش جولته؛ تفقد رئيس الجامعة مركز الخدمات الرقمية، و أكد خلال زيارته للمركز أن جامعة دمنهور تحرص على ميكنة العمل من خلال نظم وتطبيقات تعمل على تطوير الإدارة المؤسسية، وصولاً إلى نموذج الجامعة الذكية، وذلك تماشياً مع توجهات الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات المقدمة في جميع القطاعات، وتعظيم استغلال التكنولوجيا المتقدمة ونظم المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



جدير بالذكر أن ما يزيد عن 53 ألف طالب بمرحلتي البكالوريوس والليسانس يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة دمنهور.



امتحانات جامعة دمنهور



جولة رئيس جامعة دمنهور على سير امتحانات الفصل الأول



رئيس جامعة دمنهور خلال الجولة



رئيس جامعة دمنهور يتابع انتظام سير العملية الامتحانية بنظاميها الورقي والإلكتروني 1



رئيس جامعة دمنهور يتابع انتظام سير العملية الامتحانية بنظاميها الورقي والإلكتروني