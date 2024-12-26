رئيس الشركة العربية للبصريات: نستهدف تعميق التصنيع المحلى

كتب زكى القاضى

أكد المهندس طارق سعد زغلول، رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات، أن الشركة تستهدف مواكبة رؤية الدولة المصرية بدعم منظومة القطاع الصناعي، والتي تشمل تعميق الصناعة المصرية والاتجاه للتصنيع المحلي والتقليل من الاستيراد، مشيرا إلى أن رؤية الشركة تشمل الوصول لانتاج منتج مصري 100٪ من تصنيع الشركة العربية العالمية للبصريات ينافس المنتجات العالمية.

وأضاف المهندس طارق زغلول، أن الشركة خطت خطوات عديدة نحو تحقيق ذلك، حيث تسعى إلى تحقيق الريادة في مجال البصريات والإلكترونيات في المنطقة، من خلال التطوير المستمر للمنتجات، ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتقديم حلول مبتكرة، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين فى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وبناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة في السوق العالمى، بالإضافة لتحقيق رؤية مصر عن طريق المشاركة في مشروعات عدة مثل حياة كريمة، الضبعة، العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الاهتمام بتقليل المكون الأجنبي في الصناعة والاتجاه للاعتماد علي المكون المحلي للصناعة المصرية لتوفير فرص عمل للشباب و التخفيف من أعباء المصاريف الخاصة بهم مما يدعم خطة التطوير الخاصة بالدولة ودعم اقتصاد الدولة.