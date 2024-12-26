اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 ديسمبر 2024 09:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

"خوفت يعضنى".. اعترافات المتهم بتعذيب كلب فى منشأة ناصر

الخميس، 26 ديسمبر 2024 03:00 ص
"خوفت يعضنى".. اعترافات المتهم بتعذيب كلب فى منشأة ناصر كلب ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عصا خشبية وكلب ضال وعدسة كاميرا جمعتهم واقعة أثارت الجدل على منصات التواصل، مقطع فيديو وثّق مشهداً بدا وكأنه صراع بين الإنسان والحيوان، ثم تحول إلى مواجهة بين الإنسان والإنسان.

المتهم، الذي رصدته الأجهزة الأمنية وتبين أنه مقيم في منطقة منشأة ناصر، أقر بتفاصيل الحادثة وقال إنه اعتدى على الكلب خشية العقر، وعلى السيدة لأنها لم تكتف بالمشاهدة بل وثّقت المشهد بالكاميرا، وهكذا تحولت العصا إلى سلاح، والكاميرا إلى شاهد عيان.

الإجراءات القانونية أخذت مجراها، والنيابة العامة تولت التحقيق فى الواقعة التى فتحت باب النقاش حول العلاقة بين التصرف الفردي وحكم القانون.







مشاركة

كلب

تعدي على كلب

التعدي على الحيوانات

ضرب حيوانات






الرجوع الى أعلى الصفحة