حصاد الوزارات.. الأوقاف عن وفاة إمام مسجد حراء بالشيخ زايد: لا يوجد مسجد بهذا الاسم

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
الأوقاف عن وفاة إمام مسجد حراء بالشيخ زايد: لا يوجد مسجد فى المنطقة بهذا الاسم
رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى يتفقد مستشفى الهلال التابع لفرع المنوفية
وزيرا البيئة والإسكان يشهدان توقيع عقد المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات
وزير التعليم العالى ورئيس جامعة المنصورة يفتتحان مركز زراعة الكبد بالجامعة
أسعار البصل اليوم الخميس 26-12-2024 فى منافذ وزارة التموين
وزيرا التعليم والعمل يتفقدان عدة مدارس لمتابعة انتظام سير العام الدراسى بقنا
وزير الأوقاف يعقد اجتماعًا لمتابعة الأداء الإداري والدعوي في البحيرة
وزيرة البيئة تشارك فى الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025
خطة تطوير الخط الأول للمترو.. تحديث الأنظمة وتصنيع وتأهيل 78 قطارا
صندوق مكافحة الإدمان: مصر أول دولة بالعالم تنفذ مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية للأطفال
وزارة الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 17 مليون مواطن بالبحيرة خلال 11 شهرا