اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الأوقاف عن وفاة إمام مسجد حراء بالشيخ زايد: لا يوجد مسجد بهذا الاسم

الخميس، 26 ديسمبر 2024 05:06 م
حصاد الوزارات.. الأوقاف عن وفاة إمام مسجد حراء بالشيخ زايد: لا يوجد مسجد بهذا الاسم وزارة الأوقاف - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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