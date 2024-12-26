حصاد الوزارات.. الأوقاف عن وفاة إمام مسجد حراء بالشيخ زايد: لا يوجد مسجد بهذا الاسم

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الأوقاف عن وفاة إمام مسجد حراء بالشيخ زايد: لا يوجد مسجد فى المنطقة بهذا الاسم

رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى يتفقد مستشفى الهلال التابع لفرع المنوفية

وزيرا البيئة والإسكان يشهدان توقيع عقد المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات

وزير التعليم العالى ورئيس جامعة المنصورة يفتتحان مركز زراعة الكبد بالجامعة

أسعار البصل اليوم الخميس 26-12-2024 فى منافذ وزارة التموين

وزيرا التعليم والعمل يتفقدان عدة مدارس لمتابعة انتظام سير العام الدراسى بقنا

وزير الأوقاف يعقد اجتماعًا لمتابعة الأداء الإداري والدعوي في البحيرة