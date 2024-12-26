اليوم السابع
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حالة الطقس اليوم بالشرقية مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى 18

الخميس، 26 ديسمبر 2024 11:20 ص
حالة الطقس اليوم بالشرقية مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى 18 طقس الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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حالة الطقس بمحافظة الشرقية اليوم الخميس 26  ديسمبر 2024 مائل للبرودة  نهارا بارد ليلا  ودرجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 9  والأمطار  0% ودرجة الرطوبة 35 % والرياح 16 كم/ساعة.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع اليوم أمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتتوقع الهيئة اليوم تأثر البلاد بنشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الخميس، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 06، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09.







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