جامعة المنصورة تستعد لاستقبال وزير التعليم العالى لافتتاح مركز زراعة الكبد

الدقهلية - محمد الحبشي

تستعد جامعة المنصورة، لإستقبال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير المنظومة الصحية علي مستوى الجمهورية.

ويصل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي لجامعة المنصورة بعد قليل، لإفتتاح مبني زراعة الكبد بالجهاز الهضمي بجامعة المنصورة.

ويعد مركز زراعة الكبد مشروع قومي رئاسي تم تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، و بالشراكة الإستراتيجية مع البنك المركزي المصري كأكبر مركز متخصص من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، بتكلفة إجمالية قاربت المليار جنيه مصري، لجهود فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة على مدار ما يزيد عن 20 عاما، حيث قام المركز بزراعة ما يقرب من 1150 حالة.

وبدء برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة فى المرحلة الأولي، مرحلة، توطين التكنولوجيا، واكتساب المهارات، عام 2004 بتعاون بين جامعة المنصورة وعدد من الجهات الخارجية والداخلية والتى استمرت حتى نهاية عام 2007 حيث تم زراعة ما يقرب من 40 حالة.



المبني الجديد لزراعة الكبد في جامعة المنصورة



استعدادات افتتاح مبني زراعة الكبد بجامع



جانب من الاستعداد لافتتاح المبني