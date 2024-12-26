اليوم السابع
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تاجر مخدرات يعترف بتفاصيل سقوطه بأقراص المزاج فى بولاق الدكرور

الخميس، 26 ديسمبر 2024 04:00 ص
تاجر مخدرات يعترف بتفاصيل سقوطه بأقراص المزاج فى بولاق الدكرور أقراص مخدرة
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف تاجر مواد مخدرة تم ضبطه في بولاق الدكرور، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة تحصل عليها من عاطل أرشد رجال المباحث عن هويته.

وذكر المتهم خلال اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه تمهيدا لترويجها بين عملائه، عقب التواصل معهم هاتفيا، وأشار إلى أنه يتنقل بين زبائنه في عدة مناطق بالجيزة، مستخدما دراجة نارية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

سقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب ورود معلومات تفيد اتجاره بالمواد المخدرة وتردده على بولاق الدكرور، لترويجها بين عملائه من المتعاطين، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه وضبط بحوزته أقراص مخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي.
 







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ضبط تاجر مخدرات

ضبط اقراص مخدرة

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