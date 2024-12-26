المعهد العالي للتسويق يكرم الزميل محمد ثروت

كرم المعهد العالي للتسويق، الكاتب الصحفي الدكتور محمد ثروت بحضور ياسر جميل مسؤول النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي، وذلك فى ختام ندوة تثقيفية بعنوان كيفيه تحديد مسارك المهني قدمها الدكتور محمد ثروت.

حاضر فى الندوة الدكتورمحمد ثروت أستاذ الإعلام الرقمي، بهدف تزويد الطلاب بأخر المستجدات في المجالات الثقافية المختلفة، وبناء شخصية الطالب حتى يتم تشكيل شخصية قوية وفعالة لبناء مجتمع سليم، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور الهامة، مثل:"كيف تحدد مسارك المهني بنجاح؟" وتمكين الأفراد من تحديد أهدافهم المهنية واتخاذ قرارات واعية بشأن مستقبلهم الوظيفي من خلال أدوات وأساليب عملية.

المحاور الرئيسية:

1. ما هو المسار المهني؟

أهمية التخطيط الوظيفي في بناء مستقبل مهني مستدام.

2. تحليل الذات:

كيف تحدد مهاراتك، اهتماماتك، وقيمك الشخصية؟

أهمية معرفة نقاط القوة والضعف.

3. استكشاف الفرص:

كيف تختار المجال المهني المناسب؟

دراسة السوق وفهم التوجهات الحالية والمستقبلية.

4. وضع خطة مهنية:

كيفية بناء خطة مهنية قصيرة وطويلة الأجل.

تحديد الأهداف المرحلية وتحقيقها.

5. التطوير المستمر:

أهمية التعلم المستمر واكتساب المهارات.

كيف تواكب التغيرات في سوق العمل؟

6. قصص نجاح:

ندوة عن تحديد مسارك المهني

العنوان:

"كيف تحدد مسارك المهني بنجاح؟"

الهدف من الندوة:

تمكين الأفراد من تحديد أهدافهم المهنية واتخاذ قرارات واعية بشأن مستقبلهم الوظيفي من خلال أدوات وأساليب عملية.

وتحدث الدكتور محمد ثروت عن محاور الرئيسية:

1. مفهوم المسار المهني:

ما هو المسار المهني؟

أهمية التخطيط الوظيفي في بناء مستقبل مهني مستدام.

2. تحليل الذات:

كيف تحدد مهاراتك، اهتماماتك، وقيمك الشخصية؟

أهمية معرفة نقاط القوة والضعف.

3. استكشاف الفرص:

كيف تختار المجال المهني المناسب؟

دراسة السوق وفهم التوجهات الحالية والمستقبلية.

4. وضع خطة مهنية:

كيفية بناء خطة مهنية قصيرة وطويلة الأجل.

تحديد الأهداف المرحلية وتحقيقها.

5. التطوير المستمر:

أهمية التعلم المستمر واكتساب المهارات.

كيف تواكب التغيرات في سوق العمل؟

وبحضور الدكتورة/ نجلاء سعيد - وكيل المعهد.

وفي إطار الاشراف العام الأستاذ الدكتور سامى ضيف وكيل الوزارة - رئيس قطاع التعليم والسيد محمد الصافورى وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب وأحمد ابو المحاسن مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب حنان محمد عبد الرحمن المشرف العام على النشاط الثقافي و فريق عمل إدارة النشاط الثقافي وأسامة صلاح مدير إدارة النشاط الثقافي و ياسر جميل مسئول النشاط الثقافي بالوزارة.