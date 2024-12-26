القوات الروسية تحرر بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وقالت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 230 عسكريا".



وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 160 عسكريا، وتم تدمير وعددا من المدافع، ومستودعين للذخيرة الميدانية".



وتابعت : "استهدفت وحدات مجموعة القوات "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها، في مناطق في مقاطعة خاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 35 عسكريًا ومركبتين".



وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة ومراكز مراقبة المركبات الجوية بدون طيار، وتمركزات العدو من القوى البشرية والمعدات العسكرية في 143 منطقة".



ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 11 صاروخ من طراز "هيمارس" و56 طائرة مسيرة أوكرانية".