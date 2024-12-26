اليوم السابع
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الطقس اليوم الخميس 26-12-2024 فى الفيوم.. بارد نهارا شديد البرودة ليلا

الخميس، 26 ديسمبر 2024 12:11 م
الطقس اليوم الخميس 26-12-2024 فى الفيوم.. بارد نهارا شديد البرودة ليلا طقس
الفيوم رباب الجالى

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تشهد محافظة الفيوم، اليوم الخميس، طقس شتوي بارد نهارا،شديد البروده ليلا، وكانت الساعات الأولى من الصباح شهدت شبورة كثيفة خاصة بالطرق الزراعية بين القرى، وتسجل درجات الحرارة اليوم فى الفيوم، العظمى 20 درجة، والصغري 12 درجة.

 

وكانت توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، طقس شديد  البرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.
 







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