الطقس اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 بكفر الشيخ.. بارد وهبوب رياح

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" طقس بارد بكفر الشيخ وهبوب رياح.. تعرف على درجات الحرارة على أنحاء المحافظات، حيث تشهد كفر الشيخ طقس بارد ، وهبوب رياح، وأشارت هيئة الأرصاد المصرية أن البلاد ستشهد انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز الأربع درجات مئوية ، ليسود بذلك طقس شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر، لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة.

كما توقعت أن تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية خلال الفترة المقبلة، وحالة الطقس المتوقعة غدٍ الخميس خلال فترات النهار ،من المتوقع أن يكون هناك نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، والفرصة مهيأة غدٍ لسقوط أمطار خفيفة مساء ً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 08 العظمى 19

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 العظمى 20

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 01 والعظمى 13

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 05 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 03 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 20

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 06 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 08 والعظمى 22