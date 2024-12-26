الصفحة الرسمية للكنيسة تنشر إنجازات البابا تواضروس فى التعليم خلال 2024

كتب: محمد الأحمدى

في ظل عالمٍ يتسارع فيه التقدم العلمى والمعرفى، يظل التعليم هو البوصلة التى توجه الأمم نحو المستقبل، وفى قلب هذا المشهد، نجد شخصياتٍ بارزة تسعى جاهدة لتطوير منظومات التعليم وتوسيع آفاق المعرفة، ومن بين هؤلاء القادة، يبرز قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي لا يدخر جهدًا في سبيل النهوض بالتعليم فى مصر والعالم العربى.

وفى عام 2024، شهدنا جهودًا متميزة من قداسة البابا فى مجال التعليم، جهودٌ تؤكد إيمانه الراسخ بأهمية العلم والمعرفة في بناء الإنسان والمجتمع، واستعرضت الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أبرز إنجازات قداسة البابا في هذا المجال، ونسلط الضوء على تأثيرها الإيجابى على المجتمع.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز إنجازات البابا فى مجال التعليم:-

تخريج 4 دفعات من إعداد القادة بالإسكندرية .

تخريج أول دفعة من الدبلوم العالى وهى دفعة 2024 من الكلية الإكليريكية بالإسكندرية .

تكريم خريجى 7 دفعات من إكليريكية طنطا .

تخريج دفعتين من معهد تاريخ الكنيسة بالمعادى .

تخريج معهد مشورة مدينة السلام .



تخريج دفعات من إعداد القادة بالإسكندرية



تخريج دفعات من إكليريكية طنطا



تخريج دفعة 2024 من إكليريكية الإسكندرية



معهد تاريخ الكنيسة بالمعادى