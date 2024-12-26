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الأونروا: رأى العدل الدولية بشأن حظر الوكالة له تأثير كبير على المساعدات بغزة

الخميس، 26 ديسمبر 2024 01:02 م
الأونروا: رأى العدل الدولية بشأن حظر الوكالة له تأثير كبير على المساعدات بغزة عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأونروا
كتب أحمد عرفة

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أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية في اتهامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقراراتها بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة، خطوة مهمة للغاية.

وقال المتحدث باسم وكالة الأونروا، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ما يجعل هذا القرار يمثل أهمية كبيرة هو أن حوالي 137 دولة صوتت إلى جانب هذا القرار، ومن المقرر أن يذهب هذا القرار إلى محكمة العدل الدولية، ويجب أن يكون هناك قرار بشأن الوضع الإنساني والتزام إسرائيل تجاه الوضع الإنساني خاصة الأونروا .

وأشار "أبو حسنة"، إلى أن رأى محكمة العدل الدولية سيكون له تأثيرات كبيرة على مجمل العمليات الإنسانية في غزة ورؤية المجتمع الدولي ورؤية مؤسسات العدالة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة لما يحدث في غزة ومحاولة إسرائيل شطب الوكالة الأممية وتغيير صفة اللاجئ .
ولفت المتحدث باسم وكالة الأونروا، إلى أن هذا التصويت الذي تم في الجمعية العامة للأمم المتحدة مهم ونأمل أن يكون هناك رأي حاسم من محكمة العدل الدولية بشأن هذا الأمر.







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