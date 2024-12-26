الأوقاف عن وفاة إمام مسجد حراء بالشيخ زايد: لا يوجد مسجد فى المنطقة بهذا الاسم

كتب لؤى على

قالت وزارة الأوقاف إنه بالإشارة إلى ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة إمام مسجد باسم "مسجد حراء" أو "مسجد بدر" بمنطقة الشيخ زايد إثر سكتة قلبية حادة بعد تعرضه للإساءة من أحد الأشخاص، إنه لا يوجد مسجد بهذا الاسم من الأصل في منطقة الشيخ زايد.

كما تفيد مديرية أوقاف الجيزة بعدم تسجيل أية واقعة مشابهة بين أئمة المساجد أو خطباء المكافأة المعتمدين لديها.

وأهابت الوزارة المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المختلقة التي تهدف إلى إثارة العواطف أو البلبلة لما ينطوي عليه ذلك من تضليل المعلوماتي - سواءً أكان مقصودًا أو عن طريق التعاطف؛ كما تهيب بالجميع التحلي بالصدق الذي هو أمر شرعي وفضيلة أخلاقية.

حفظ الله جميع منسوبي الوزارة، وحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ووفقنا جميعًا إلى تحري الصدق والتثبّت.