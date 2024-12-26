اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 ديسمبر 2024 12:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف الضوابط والمحظورات بامتحانات الفصل الدراسى الأول 2025

الخميس، 26 ديسمبر 2024 11:29 ص
اعرف الضوابط والمحظورات بامتحانات الفصل الدراسى الأول 2025 امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المدارس ضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على عدم اصطحاب التليفونات المحمولة للتلاميذ داخل لجان الامتحانات، ومنع اصطحاب كتب أو مذكرات داخل اللجنة، أو القيام بأى أعمال شغب أثناء أداء الامتحانات لأن هذه الأفعال تحرم الطالب من النجاح فى المادة ومواد أخرى فى حال استخدام التليفون فى الغش أو تصوير الأسئلة.

ووجهت المدارس الطلاب بضرورة كتابة الاسم رباعيا باللغة العربية ورقم الجلوس فى المكان المخصص بورقة الإجابة، كما حذرت من الشطب فى ورقة الإجابة كما يتم استخدام القلم الأزرق فى الإجابة عن الأسئلة كما يمنع استخدام اى ألوان أخرى ويتم الحضور قبل ميعاد الامتحان بوقت كاف أو بنصف ساعة على الأقل، على أن يتم الانصراف فى الموعد المحدد.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام وصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية للمواد الدراسية الأساسية يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

 







مشاركة

وزارة التربية والتعليم

تحديث منصة الامتحان الإلكترونى

تحديث بيانات طلاب أولى ثانوى

الامتحان الإلكترونية

تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام

تحديث بيانات أولى ثانوى

رابط تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوى العام

تعليمات أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

غدًا.. اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى محافظة الجيزة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 11:22 ص

المديريات التعليمية تشدد على استمرار الدراسة لحين عقد امتحانات الترم الأول.. اختبارات المواد غير المضافة والمستوى تتم أثناء اليوم الدراسى.. وتخصيص الأسبوع المقبل للمراجعة والتقييم المبدئى لأولى وثانية ابتدائى

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 07:00 ص

جدول امتحانات نصف العام.. اختبارات الطلاب تشمل منهج الفصل الدراسى الأول

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 08:00 ص

المدارس تحدد حالات أداء الامتحانات والحرمان منه استعدادا لاختبارات الترم الأول

الأحد، 22 ديسمبر 2024 09:00 ص



الرجوع الى أعلى الصفحة