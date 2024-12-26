استمرار أعمال التطوير والتجميل بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بمدينة المستقبل، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التشجير وقص وتهذيب الأشجار والحشائش؛ بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والعمل على توفير بيئة نظيفة لهم.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت إدارة الحدائق والمتنزهات وجهاز التطوير والتجميل، بتنظيف وتهذيب وتقليم الأشجار وإزالة الشوك والحشائش الغير مرغوب فيها على مساحة 3 كيلومترات، من الجزيرة الوسطى وبين عمارات إيجيكو.

واستجابةً لشكاوى المواطنين، تم قص عدد كبير من الأسوار النباتية حول مداخل مساكن العمارات؛ لتوضيح الرؤية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمكان.

