إلحاق عدد من أعضاء النيابة العامة بدورة الذكاء الاصطناعى.. صور

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

حرصًا من النائب العام المستشار محمد شوقي، على تنمية القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة؛ لمواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة من استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي إطار بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة العامة وجامعة القاهرة، فقد تم عقد دورة تدريبية متخصصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي، لعدد واحد وثلاثين عضوًا من أعضاء النيابة العامة، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، بمعاونة نخبة من أساتذة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.

سبق، وقامت إدارة النيابات بعقد دورتين تدريبيتين لعدد خمسة وخمسين عضوَ نيابة، ليصبح إجمالي عدد الحاصلين على دورة الذكاء الاصطناعي ستة وثمانين عضوًا.



إلحاق عدد من أعضاء النيابة بدورة الذكاء الاصطناعي



إلحاق عدد من أعضاء النيابة بدورة الذكاء الاصطناعي



إلحاق عدد من أعضاء النيابة بدورة الذكاء الاصطناعي



إلحاق عدد من أعضاء النيابة بدورة الذكاء الاصطناعي



إلحاق عدد من أعضاء النيابة بدورة الذكاء الاصطناعي