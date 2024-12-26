اليوم السابع
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إطلاق أول فرع توثيق للشهر العقارى فى محاكم مجلس الدولة

الخميس، 26 ديسمبر 2024 05:51 م
إطلاق أول فرع توثيق للشهر العقارى فى محاكم مجلس الدولة أول فرع توثيق للشهر العقاري بمحاكم مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادي

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افتتح اليوم الخميس كلٌّ من المستشار محمود أبو الدهب الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقاري، و المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري، وذلك بحضور لفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة فرع التوثيق والشهر العقاري داخل مجمع محاكم مجلس الدولة في قنا ؛ وذلك تلبية لاحتياجات المتعاملين وتيسيرًا عليهم داخل دور العدالة.

ذلك اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية وفي إطار التعاون بين قطاعات وزارة العدل ومجلس الدولة.

الجدير بالذكر أن فرع الشهر العقاري بقنا يأتي في إطار خطة إنشاء فروع للشهر العقاري على مستوى الجمهورية داخل محاكم مجلس الدولة.

أول فرع توثيق للشهر العقاري في محاكم مجلس الدولة (1)
أول فرع توثيق للشهر العقاري في محاكم مجلس الدولة (1)

 

أول فرع توثيق للشهر العقاري في محاكم مجلس الدولة (2)
أول فرع توثيق للشهر العقاري في محاكم مجلس الدولة (2)

 

أول فرع توثيق للشهر العقاري في محاكم مجلس الدولة (3)
أول فرع توثيق للشهر العقاري في محاكم مجلس الدولة (3)

 

أول فرع توثيق للشهر العقاري في محاكم مجلس الدولة (4)
أول فرع توثيق للشهر العقاري في محاكم مجلس الدولة (4)

 

أول فرع توثيق للشهر العقاري في محاكم مجلس الدولة (5)
أول فرع توثيق للشهر العقاري في محاكم مجلس الدولة (5)

 







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