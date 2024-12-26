إصابة 7 اشخاص إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور

كتب عبد الرحمن سيد

اصيب 7 اشخاص بالاختناق إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم نقلهم الى المستشفى وعلى الفور انتقل رجال الانقاذ والمباحث وشركة الغاز وتم غلق مصدر الغاز وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بإصابات اشخاص نتيجة لتسرب غاز داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء والانقاذ الي المكان وتبين وجود تسرب غاز فى الشقة وتمت مصدر الغاز ونقل 7 مصابين الى المستشفى .

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.