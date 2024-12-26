إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطلخا فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم بين ثلاثة سيارات بينها سيارة جمع القمامة على طريق المنصورة دمياط أمام قرية كتانة التابعة لمركز طلخا.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث سير على طريق المنصورة دمياط

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز طلخا، وبالفحص تبين تصادم سيارة مجلس مدينة طلخا (عربيه جمع قمامه) مع ربع نقل مع ملاكى، وعلى الفور تم ارسال سيارتين اسعاف وتبين إصابة ثلاثة أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، حيث استقبلت اسامه محمد فوزى احمد، 42 سنة مقيم قرية بساط طلخا، اشتباه كسر بالانف، وعصام فوزى على العشماوى، 47 سنة مقيم قرية ديسط التابعة لمركز طلخا، اشتباه كسر بالذراع الايمن، وأحمد عبد المنعم عبد اللطيف مجاهد، 26 سنة قطور الغربية اشتباه كسر بالساق اليسرى، و جرح قطعى بالراس 5 سم، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



