إخماد حريق اشتعل بهيش فى كورنيش النيل بالمنيل

كتب - عبد الرحمن سيد

اشتعل حريق بكميات من الهيش والمخلفات بكورنيش النيل بمنطقة المنيل، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة ، بلاغا يفيد نشوب حريق بهيش بكورنيش النيل فى المنيل وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وقبل امتدادها للمنشآت المجاورة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد المتسبب في اشتعال الحريق، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



