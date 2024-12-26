أماكن قطع المياه غدا الجمعة 27-12-2024 فى محافظة الجيزة

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه، لمدة 6 ساعات، عن عدد من المناطق، وذلك بدءًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 28 ديسمبر 2024.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بالقطع، هى: "طريق إسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبيني ومتفرعاته - أخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - کرداسة".

وأوضحت المحافظة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 1000مم بمسار محور ناهيا بطول 4.2 كم وتعارض الخط مع أعمال المحور، الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال فطم خط المياه القائم قطر 1000 مم، الواقع بمسار محور ناهيا؛ لتشغيل خط مياه جديد بديلًا عن خط المياه القائم.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الشركة توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.