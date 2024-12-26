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أسعار الخضار فى مصر اليوم الخميس 26-12- 2024 بسوق العبور

الخميس، 26 ديسمبر 2024 11:30 ص
أسعار الخضار فى مصر اليوم الخميس 26-12- 2024 بسوق العبور الخضار
كتب مدحت عادل

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ننشر أسعار الخضار في مصر اليوم الخميس 26-12-2024، والتي شهدت استقرار بين أسعار الخضروات مع توافر المعروض، وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصرى، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

واستقر متوسط سعر كيلو البطاطس في سوق العبور وفقا لسوق الجملة ليسجل من 5 إلى 12 جنيها، واستقر متوسط سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو ، وسعر كيلو الكوسة من 9 إلى 15 جنيها.

وظل سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيها، وتراجع سعر كيلو البصل الأبيض ليسجل من 8 إلى 15 واستقر سعر كيلو البصل الأحمر من 9 إلى 12 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد تراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 6 إلى 10 جنيهات، وسعر كيلو الجزر من 4 إلى 7 جنيهات وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدى من 4 إلى 9 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 9 جنيها بالجملة.







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