لافروف: لا أوهام لدى روسيا بشأن تسوية سهلة للصراع فى أوكرانيا

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو ليس لديها أوهام حول "تسوية سهلة" للصراع فى أوكرانيا.

وقال لافروف فى تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء / تاس / الروسية "لم يكن لدينا مطلقًا أوهام بأن الأزمة الأوكرانية يُمكن حلها بسهولة، حيث بات من الواضح منذ فترة طويلة لأى مراقب غير متحيز أنه لا يمكن تسوية هذه الأزمة إلا فى إطار اتفاقيات الأمن والاستقرار الموثوق بها فى أوروبا والتى من شأنها أن تأخذ مصالح روسيا بعين الاعتبار، وبالتأكيد المصالح المشروعة لجميع الدول الأخرى".

وأضاف "لم نقل أبدًا إن الإدارة الأمريكية المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب ستطلق بالضرورة مفاوضات بشأن الأمن العالمي، والوضع فى أوكرانيا، فلا يمكن الجزم بذلك كما يحاول الكثيرون أن يأملوا".