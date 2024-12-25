جالانت: يجب أن تعمل إسرائيل وأمريكا لعمل مشترك ضد الحوثيين تمهيدا لضرب إيران

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قال وزير الدفاع الإسرائيلى السابق يوآف جالانت، اليوم /الأربعاء/، إن إسرائيل والولايات المتحدة يجب أن تعملا معًا ضد الحوثيين فى اليمن، مُضيفًا أن ذلك سيمهد الطريق لعمل مشترك ضد إيران والذى يتوقع حدوثه قريبًا.



جاء ذلك فى تصريح أدلى به جالانت خلال زيارة لمدرسة فى "رامات جان" دمرها صاروخ أطلقه الحوثيون الأسبوع الماضي.



وقال جالانت، عضو الكنيست عن حزب الليكود والذى لم يلق سوى عدد قليل من الخطب العامة منذ استبداله بيسرائيل كاتس الشهر الماضي: "نحن بحاجة لبذل المزيد من الجهود ضد الحوثيين وقادتهم ومجموعة صواريخهم".



ووفقا للجنرال السابق، فإن العمل المُشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد الحوثيين "سيكون له تأثير عملى فى غضون فترة قصيرة".



ونسبت القناة الـ 12 إلى جالانت قوله: "بفضل الجهد الأمريكى والعمليات الإسرائيلية الأمريكية المشتركة ضد الحوثيين، يمكننا أن نحدث تأثيرًا فى ساحة المعركة، وسيكون ذلك بمثابة تحضير لما سيتم القيام به ضد إيران. وسيكون ذلك تحضيرًا لعمليات مستقبلية يجب القيام بها فى غضون فترة زمنية قصيرة ضد إيران".