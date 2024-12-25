ثبوت تعاطى سائق سيارة للمخدرات تسبب فى حادث تصادم بكورنيش الإسكندرية

الإسكندرية: أحمد الزغبي

تباشر جهات التحقيق في الإسكندرية، التحقيقات في حادث تصادم وقع على طريق الكورنيش بمنطقة الشاطبي الإسكندرية بعد أن تصادمت سيارة السائق المحبوس بسيارة أخري من الخلف.

وتبين من التحاليل الأولية للمتهم، إيجابية تعاطيه المواد المخدرةمن العينة المأخوذة عقب ارتكابة الواقعة بمنطقة الشاطبي .

وتعود الواقعة لتلقي قسم شرطة باب شرقي، بلاغًا بوجود حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة الشاطبى وعلى إثره انتقلت قوات مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم الوقوف على أسباب الواقعة وضبط سائق السيارة.

فيما طلبت النيابة سُرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان، كما قررت تفريغ كاميرات المراقبة ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.