تصادم 5 سيارات على طريق NA يسفر عن إصابات

كتب: محمد أبو ضيف

شهد طريق NA منذ قليل، حادث تصادم بين سيارات، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، على الفور انتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للعمل على نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت التحريات الأولية بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى تصادم السيارت، وأسفر الحادث عن وجود إصابات، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وتناشد الإدارة العامة للمرور السائقين الالتزام بالسرعات المقررة واتخاذ الحيطة والحذر، خاصة على الطرق السريعة لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.