براءة اللاعب أيمن أشرف من تهمة تبديد شيك

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح مستأنف الوايلي، بقبول استئناف اللاعب أيمن أشرف، مدافع البنك الأهلى الحالى، والنادى الأهلى السابق، على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بتبديد شيكات، والقضاء بالبراءة.

فوجئ اللاعب أيمن أشرف، بانتشار أنباء بصدور حكم قضائي ضده بالحبس 3 سنوات غيابيا، فعلق على ذلك عبر صفحات السوشيال ميديا قائلا:

"طبعا أنا تفاجأت بالخبر المنشور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.. وبالوصول إلى حقائق الأمر تبين أن وراء ما تم نشره أو تم تلفيقه من اتهام باطل مزور لا أعلم به هو شخص يدعى "ا.س"، توغل وسط المجتمع الرياضي بحجة إنتاج البرامج وإقامة شركات وهمية مع بعض اللاعبين مستغل تواجده وصوره مع لاعبين كبار وفنانين ورجال أعمال.. فى بالتالي يحصل على الثقة ومن هنا تبدأ أفكاره الشيطانية في النصب والتحصل على الأموال وللأسف تم النصب عليا منه في مبلغ مالي وعندما علمت وأيقنت حقيقة أمره، قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وصدر لي حكم قضائي رسمي في الجنحة رقم 3743 لسنة 2022 محكمة السادس من أكتوبر بالسجن ضده ثلاث سنوات وقام بعمل معارضة واستئناف ولم يحضر وأصبح هارب من العدالة".

تصريحات محامي اللاعب أيمن أشرف:

قال محامي أيمن أشرف أن الحكم الصادر ضد موكله هو حكم غيابي، بإيصال مزور من أحد الأشخاص، تخصص في ابتزاز اللاعبين، ورجال الأعمال، وتابع أن اللاعب فوجئ بنشر خبر عن صدور حكم قضائي ضده بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، وبالاستعلام عن الحكم تبين صدوره بالفعل في حق اللاعب منذ العام الماضي، وأن مقدم الإيصال المزور، أحضر سيدة من أسوان قدمت بلاغا ضد اللاعب بتبديد شيك.

وتقدم أيمن أشرف بمعارضة على الحكم الغيابى فقررت محكمة جنح مستأنف الوايلي أمس الاربعاء تأجيل جلسة الاستئناف لـ 11 ديسمبر لتقديم أصل الشيك.