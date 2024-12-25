إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق كفر أباظة - الزقازيق بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي وبلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفيي الأحرار التعليمي وبلبيس المركزي بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق كفر أباظة - الزقازيق بمركز الزقازيق، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.