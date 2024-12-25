إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم سيارة وتوك توك أعلى كوبرى الثلاجة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة كوبري الثلاجة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، حادث تصادم سيارة ومركبة توك توك أعلي الكوبري، والذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك أعلى كوبري الثلاجة ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية والمرور وتبين وقوع حادث تصادم سيارة توك توك وإصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب، ورفع آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وكلفت أجهزة الأمن والبحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.