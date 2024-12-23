اليوم السابع
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50 شهيدا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر الأحد

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 12:15 ص
50 شهيدا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر الأحد غزة
محمد جمال

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استشهد 50 شخصا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.







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