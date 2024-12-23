مستشار الأمن القومى: ترامب أمام فرصة حقيقية لإبرام اتفاق نووى مع إيران

محمد جمال

أشار مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، إلى وجود "فرصة حقيقية" للرئيس المنتخب دونالد ترامب للعب دور محورى فى التوصل إلى اتفاق نووى مع إيران.



وحذر سوليفان ، فى تصريحات لشبكة "سى إن إن" الأمريكية ، من "خطر حقيقي" يتمثل فى احتمال أن تعيد إيران النظر فى عقيدتها النووية بعد التطورات الأخيرة فى سوريا، والتى أعادت تشكيل المشهد السياسى فى الشرق الأوسط خلال أيام معدودة.



وقال "إنه خطر أقوم بتقديم إحاطة مباشرة بشأنه إلى الفريق القادم ، لقد كنت فى إسرائيل مؤخرًا للتشاور مع الإسرائيليين حول هذا الخطر ، حيث أن القدرات العسكرية التقليدية لإيران قد تراجعت ، وليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات تقول إنه ربما حان الوقت للحصول على سلاح نووى الآن".



ورغم انسحاب ترامب من الاتفاق النووى فى عام 2018، أعرب سوليفان عن تفاؤله قائلاً "ربما يكون بإمكانه الآن، فى ظل الوضع الذى تجد إيران نفسها فيه، تقديم اتفاق نووى يحد من طموحات إيران النووية على المدى الطويل".



وأشار سوليفان إلى أن الميزة التى يمتلكها ترامب على الساحة الدولية تكمن فى استعداده للقيام بخطوات "غير متوقعة"، مستشهدًا بلقائه مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون كمثال على ذلك.