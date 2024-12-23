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أكدت غرفة التجارة فى فيينا، زيادة الطلب على حجز المطاعم بشكل كثيف فى ليلة عيد الميلاد وعشية رأس السنة الميلادية الجديدة .



وذكرت غرفة التجارة - أن قضاء عيد الميلاد ليس في المنزل ولكن في المطعم هو اتجاه شائع بشكل متزايد بين سكان فيينا و هناك المزيد من المطاعم الجاهزة لهذه المناسبة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.



وقال رئيس قسم المطاعم في غرفة التجارة في فيينا فولفجانج بيندر إن موسم عيد الميلاد يشكل جزءا كبيرا من إجمالي المبيعات فى فصل الشتاء، لافتا إلى أن الأعمال التجارية في فصل الشتاء وعيد الميلاد تمثل حوالي 40 بالمائة من أنشطة المطاعم في العام بأكمله.



ولفت إلى أن العديد من المطاعم في فيينا تم حجزها بالكامل خاصة عشية عيد الميلاد وعشية رأس السنة الجديدة.



وأشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأطباق التقليدية في هذه المناسبة مثل أوزة عيد الميلاد التى سجلت أثمان باهظة.



واضاف ان المطاعم في وسط المدينة والفنادق على وجه الخصوص تتمتع بحجوزات جيدة، لأسباب السياحة الشتوية كما ان المزيد من الناس يقدرون الأجواء الاحتفالية وعروض الطهي التى تقدمها مطاعم فيينا.