تفاصيل إنشاءات معهد الشهيد محمد عطيتو الأزهرى غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح تعليمي جديد تابع لمنطقة الأقصر الأزهرية دخل الخدمة رسمياً، وهو معهد الشهيد محمد عطيتو النموذجي لغات، حيث كشف الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، عن تسليم معهد محمد عطيتو النموذجي لغات بمدينة الأقصر، منذ عدة أسابيع بمتابعة أحمد عبادي احمد الوكيل الثقافي للمنطقة، والمهندس أحمد بغدادي بدري مدير الإدارة الهندسية، وعبير محمد محمود مدير التعليم النموذجي، وذلك بإشراف الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، فهو عبارة عن تبرع من السيدة إايمان حسن يس نجيده.

والمجمع يتكون من الفراغات التعليمية الآتية – ( الدور الأرضي: مصلى + ميضة + دورة مياه رياض أطفال + دورة مياه ابتدائي + دورة مدرسين + دورة ذوى احتياجات خاصة + فصل ذوى احتياجات خاصة + غرفة شيخ المعهد + غرفة إدارة + غرفة وحدة صحية + غرفة تغذية + عدد ( 5 ) فصول رياض أطفال + غرفة مشرفات + مخزن + بوفيه +فناء رياض أطفال، والدور الأول علوى عبارة عن عدد ( 9 ) فصول ابتدائي + مكتبة + دورة مياه إعدادي + دورة مياه ثانوي + دورة مدرسين + دورة مدرسات +عدد 2 غرفة إدارة، والدور الثاني علوى: عدد (4) فصول ابتدائي + عدد (7) فصول إعدادي + حاسب آلي + غرفة مدرسين + غرفة مدرسات +عدد 2 غرفة إدارة، والدور الثالث علوي: عدد (3) فصول إعدادي + عدد (4) فصول ثانوي + معمل أحياء وتحضير + معمل كيمياء وتحضير + معمل طبيعة وتحضير + عدد 3 غرف إدارة، والدور الرابع علوي: عدد (10) فصول ثانوي + غرفة حاسب آلي + معمل لغات + عدد ٤ إدارات.

وإجمالي مكونات المعهد: عدد (43) فصلا دراسيا +حجرة شيخ معهد + حجرة مدرسين ومدرسات + حجرة وحدة صحية + غرفة تغذية + مخزن + بوفيه + غرفة مشتريات + عدد 12حجرة إدارة+ معمل لغات + عدد 3 معامل وتحضير للكيمياء والأحياء والطبيعة + حجرة مكتبة + عدد 2حجرة حاسب الى+ عدد 6 دورات مياه لكل مرحلة + دورة مياه مدرسين ومدرسات، ومساحة الارض بالكامل بعد جزء بيت الزكاة 5160 مترا مسطحا، وتبلغ مساحة المبنى 1078 مترا مسطحا.



موقع مبنى معهد محمد عطيتو الأزهرى



معهد الشهيد محمد عطيتو الأزهرى



معهد الشهيد محمد عطيتو الأزهرى عقب افتتاحه غرب الأقصر



تفاصيل إنشاءات معهد الشهيد محمد عطيتو الأزهرى