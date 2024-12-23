تعرف على 3 محطات معالجة للمياه الصرف الصحى بسوهاج.. صور

سوهاج ـ محمود مقبول

تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بمشروعات البنية التحتية، خاصة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة تهدف هذه المشروعات إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان توفير بيئة صحية وآمنة، من خلال إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي المتطورة التي تساهم في معالجة مياه الصرف والتخلص الآمن منها.

وفيما يلى عدد من المعلومات عن 3 محطات معالجة للمياه الصرف الصحى بسوهاج:



1 - محطة معالجة صرف صحي طما:

- الطاقة التصميمية: 35,000 متر مكعب يوميًا.

- المنطقة المستفيدة: مدينة طما وقراها.

- المشروع المتعلق: تنفيذ بيارة مناولة تصرفات الصرف الصحي لقرية الحديقة والمدمر.

2 - محطة معالجة صرف صحي الغريزات (مركز المراغة):

- الطاقة التصميمية: 6,300 متر مكعب يوميًا.

3 - محطة معالجة صرف صحي أدفا (مركز سوهاج):

- الطاقة التصميمية: 5,000 متر مكعب يوميًا.

4 - أهداف التطوير:

- التأكد من تطبيق الأنظمة القياسية في التشغيل والصيانة لضمان الاستمرارية في العمل على مدار 24 ساعة.

- التأكد من بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية.

- ترشيد الطاقة وضمان مطابقة السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة.

- تشغيل منظومات المراقبة في جميع المواقع للتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وضمان جاهزية المعدات للتعامل مع أي طوارئ.



أحواض المحطة



جانب من محطة المعالجة



محطة المعالجة من الداخل



محطة مصممه طبقا للمواصفات



محطة معالجة صرف