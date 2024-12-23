اليوم السابع
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البيت الأبيض: نحتاج إلى الكثير من الوقت لاستعادة مجمع صناعتنا العسكرية

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 12:00 ص
البيت الأبيض: نحتاج إلى الكثير من الوقت لاستعادة مجمع صناعتنا العسكرية جيك سوليفان
أحمد علوى

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صرح مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى الكثير من الوقت لاستعادة مجمعها الصناعي العسكري.

وقال سوليفان للصحفيين: "عندما بدأت العمل في منصبي لاحظت أن القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية أصبحت ضعيفة بشكل كبير".

وأضاف: "في ذاك الوقت، لم نكن ننتج ذخائر أو غواصات أو سفنا حربية أو نطور التقنيات التي نحتاجها لردع العالم وإبراز قوتنا بشكل فعال".

وتابع: "لقد فوجئت بمدى صعوبة اختراق العقبات التي تحول دون وضع قاعدتنا الصناعية الدفاعية على طريق التعافي على المدى الطويل. لقد اتخذنا العديد من الخطوات في هذا الاتجاه على مدى السنوات الأربع الماضية، ولكن نحن بحاجة للمزيد".

وختم سوليفان قائلا: "أعتقد أن ميزانية البنتاغون، نظرا لحجمها الهائل، قادرة على تطوير المجالات الصناعية العسكرية بكفاءة".







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