إقامة 6 مشروعات جديدة لمياه الشرب بالبحيرة بتكلفة 635 مليون جنيه.. تفاصيل

البحيرة – ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة مؤخرا، طفرة كبيرة من مشروعات المرافق العامة والبنية التحتية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى تتماس مع حياة المواطنين.

وبلغت الاعتمادات المخصصة لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحيرة خلال عام 2024، نحو 7 مليارات جنيه.

فيما بلغ إجمالي المشروعات بقطاع مياه الشرب خلال الفترة الأخيرة 6 مشروعات بتكلفة إجمالية 635 مليون جنيه، تم الانتهاء مشروع واحد منها وجارى تنفيذ 5 مشروعات أخرى، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروعين للصرف الصحي وجارى تنفيذ 47 مشروعًا أخرى.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من كل المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، فى مواعيدها المقررة، وفقا للمعايير والمواصفات القياسية.

وأضافت أن مشروعات البنية التحتية وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هى على على رأس خطة الدولة لضمان حياة كريمة وآمنة لكافة المواطنين.

وشددت محافظ البحيرة على أهمية متابعة التنفيذ الميداني لمشروعات البنية التحتية والمرافق، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق التنمية المستدامة .