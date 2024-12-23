إعلام عبرى يكشف تفاصيل مقتل المحتجز ساهر باروخ خلال محاولة إنقاذ فاشلة

وكالات

ذكر الإعلام الإسرائيلى، أن المحتجز ساهر باروخ الذى أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى مقتله لدى حماس فى غزة قبل عام تبين أنه قُتل فى محاولة لإنقاذه، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن عملية الجيش الإسرائيلى الفاشلة لإنقاذ المحتجز ساهر باروخ تخللها اشتباك مع مقاتلى حماس أدت لمقتله، ومن غير المعروف حتى الآن إن كان المحتجز ساهر باروخ قد قُتل برصاص الجيش الإسرائيلى أم على يد حماس.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، أنَّ الأيام المقبلة ستكون حاسمة بشأن مصير المحتجزين فى قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنَّ مسؤولاً بارزًا فى حكومة الاحتلال أبلغ عدد من عائلات المحتجزين، بأن الأيام المقبلة حاسمة فى مصير أقاربهم.

وقال المسؤول، فى رسالته لعائلات المحتجزين: "الأيام المقبلة حاسمة فى مصير أحبائكم.. نحن نقترب من التوصل إلى اتفاق قد لا يتضمن الالتزام بالإفراج عنهم".

وأفادت الصحيفة بأن احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكى جو بايدن باتت منخفضة، وأن إسرائيل تدرس إبرام صفقة جزئية بدلًا من اتفاق شامل.